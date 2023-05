Riccardo Levi si è dimesso | lo scoop di Libero che ha provocato il terremoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Si chiama Frankfurter Buchmesse e come tutti i nomi tedeschi incute un po' timore, anche se in effetti si tratta della innocua fiera internazionale del libro che si terrà in Germania nel 2024 e della quale l'Italia sarà ospite d'onore. Come qualcuno ricorderà, il commissario straordinario del governo per coordinare la nostra partecipazione risponde al nome diFranco, ex sottosegretario all'editoria del governo Prodi, tornato a far parlare di sé nelle scorse settimane per la scelta di espellere dalla squadra tricolore il fisico Carlo Rovelli, ritenuto colpevole di aver espresso posizioni poco ortodosse sulla guerra in Ucraina (sostanzialmente, è stato accusato di essere un filo putiniano). Una scelta che ha sollevato un polverone, tanto che alla fineha riconosciuto l'errore e si è scusato per la sua mossa. Il ...