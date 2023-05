Riccardo Guarnieri | il piatto semplice e ricco di gusto | il preferito del cavaliere di Uomini e Donne

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 27 maggio 2023)condivide la sua ultima ricetta sul settimanale di: ecco svelato finalmente il suoSi conclude una nuova edizione die con essa smetterà di essere pubblicato in edicola ogni venerdì anche il settimanale dedicato a tutti i volti noti del parterre e dei troni. Su questo abbiamo potuto leggere per tutti questi mesi tutte le interviste esclusive non solo dei partecipanti del trono over, ma anche dei tronisti e dei corteggiatori che in questi mesi hanno voluto condividere la loro storia d’amore nata sotto le telecamere. Per chi non ha mai acquistato un numero di questo settimanale, forse non saprà chea un avere propria rubrica: ...