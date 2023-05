Ribaltone Fiorentina nel finale. Roma battuta 2-1

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Con una clamorosa rimonta nellaribalta lae la costringe a un altro passo falso di questodi campionato. Al Franchi finisce 2-1 con le reti decisive di Jovic e Ikone tra l'85' e l'88', che rendono vano l'iniziale vantaggio giallorosso di El Shaarawy. La squadra di Italiano sale così a 53 punti in classifica, mentre gli uomini di Mourinho restano fermi a 60 e dicono definitivamente addio alle speranze di qualificazione in Champions League attraverso la Serie A. L'ultima spiaggia per i capitolini si chiama Europa League e tutto passerà daldi Budapest contro il Siviglia. Passano poco piu' di dieci minuti dal fischio d'inizio e i giallorossi sbloccano subito la gara grazie alla zampata di El Shaarawy, che non può sbagliare da due passi sulla sponda area di ...

Nella ripresa laschiaccia gli ospiti e ilavviene tra l'85' e l'88': pareggio di Jovic e gol del 2 - 1 finale di Ikone. I viola credono all'ottavo posto. LE PAGELLE E I VOTIIn attacco, oltre all'ex, è sempre in bilico anche Moise Kean. Il classe 2000 è di fatto sul mercato e, in caso di offerta ritenuta congrua, la Juve non esiterà a cedere il giocatore.... infatti, un addio a fine stagione dell'ex attaccante dellanon è da escludere a priori. ... Questo significa che, in caso di undella guida tecnica e in mancanza di offerte ...

Ribaltone Fiorentina, Roma al tappeto per 2-1 Agenzia di stampa ... Italpress

