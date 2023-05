Repubblica Dominicana-Italia U20 | Ambrosino decisivo | gol e assist per l’azzurro VIDEO

(Di sabato 27 maggio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 21:15 – Giuseppe, rientrato nel secondo tempo, ha messo a segno la rete del 2-0 con un micidiale destro da fuori area che si infila nell’angolino basso alla sinistra del portiere. CHE GOL DI GIUSEPPE(2003)!!!#Azzurrini #VivoAzzurro #Under20 #U20WC #U20WorldCup@FootColicpic.twitter.com/I6RirRxTYF — Football Report (@FootballReprt) May 27, 2023 L’Under 20 sta giocando la terza partita del Mondiale contro la cenerentola. Nell’ultimo turno della fase a gironi, gli azzurrini hanno bisogno di alcuni incroci per poter qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. All’intervallo, le due squadre sono andate negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore dell’grazie alla rete del solito Cesare Casadei, attualmente ...

... è attesa dalla sfida in programma all' Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza contro la, decisiva in ottica qualificazione agli ottavi di ...1° TEMPO Inizio ore 20:00 Repubblicana0 Italia ...Commenta per primo Di seguito i 22 titolari di Republica- Italia, terza gara del girone degli Azzurrini nel Mondiale Under 20 in Argentina: REP.: Valdez; De Pena, Martes, Jungbauer, Ciriaco; De Oca, Alvarez; Boatwright, Yambati, Cuevas; Martin. ITALIA : Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane; Prati, Faticanti, Casadei; ...

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Repubblica Dominicana Under 20, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20. Gli azzurrini di Nunziata sono al secondo pos ...Aggiornamenti in tempo reale sulla terza e ultima partita del girone degli Azzurri Under 20. Dopo la vittoria sul Brasile e la sconfitta con la Nigeria, ora è decisiva questa sfida.