Rennes vs Monaco – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 maggio 2023) Ilpotrebbe soppiantare ilnella classifica della Ligue 1 sabato 27 maggio quando accoglierà i biancorossi al Roazhon Park. Entrambi i club sono coinvolti in una lotta a tre per il quarto posto che garantisce un posto in Europa League l’anno prossimo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlsembra aver trovato la forma giusta nel 2022-23, con un posto in Europa nella prossima stagione, avendo ottenuto tre vittorie in quattro partite. I rossoneri avevano perso tre partite su quattro prima di invertire la rotta a fine aprile, quando hanno ottenuto una vittoria per 4-2 contro il retrocesso Angers. Dopo la sconfitta ...