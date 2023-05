Relazioni tra Stati Uniti e Italia | il Presidente di AP LaPresse Marco Durante verso un incarico istituzionale

Leggi su tpi

(Di sabato 27 maggio 2023) Ile AD di APMaria, secondo diverse indiscrezioni, a breve potrebbe ricevere uncon lo scopo di mantenere, se non rafforzare, i rapporti con il governo degli. Ipotesi corroborata da diversi elementi: dall’incontro di Giorgia Meloni con ilUSA del 19 maggio,il quale non è passata inosservato il loro tenersi per mano, all’attuale vicinanza tra il nostro Paese e gli(anche per via della guerra in Ucraina). Altro elemento a sostegno di questo possibile nuovoanche la presenza al Gran Gala dei corrispondenti della Casa Bianca tenutosi il 29 aprile scorso, dove ...