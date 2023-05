Real Madrid | Marco Asensio non rinnova e il Milan ci prova

(Di sabato 27 maggio 2023) Il futuro dell'esterno non sarà a, le parti non sono riuscite a trovare un accordo e lo spagnolo saluterà a fine stagione

... sulla trequarti manca lo squalificato capitano Ascona, mentre in attacco si muove il 17enne Alex Martin (di proprietà del, che l'ha accolto da bambino). Già eliminata dopo le due ...Ma occhio anche a possibili 'colpi' che farebbero alzare decisamente il livello dell'undici titolare: un nome che piace in Viale Aldo Rossi porta dritti Marco Asensio, in scadenza con il, ...- ha detto Mendilibar il tecnico del Siviglia al termine della partita di oggi persa 2 - 1 contro il- Abbiamo tre giorni per recuperare tutti. Mentalmente questa sconfitta non ci aiuta ...

Harry Kane erede di Karim BenzemaNe è convinto AS che scrive come Carlo Ancelotti ha chiesto al Real Madrid di acquistare il centravanti della ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.