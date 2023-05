Rapina in banca da 142mila euro | assolti due giuglianesi

1 PERSONA RINTRACCIATA su segnalazione indati inserita da Polizia Postale Perugia per ... in quanto riconosciuto colpevole e condannato percommessa nel 2022. ARRESTO IN ESECUZIONE DI ...Un militae dell'arma in servizio presso lad'Italia, mentre si trovava in abiti civili all'... Addosso al 30enne sono stati rinvenuti le forbici utilizzate per compiere la, la somma ...Un Carabiniere in servizio presso lad'Italia, mentre si trovava, a diporto in abiti civili, ... Addosso al 30enne sono stati rinvenuti le forbici utilizzate per compiere la, la somma ...

Rapina in banca da 3 milioni di euro: condannati i 4 banditi IL GIORNO

SANTI COSMA E DAMIANO – Un altro passo in avanti verso la definitiva libertà. Il collegio difensivo considera in questi termini l’ordinanza emessa venerdì dal Gip del Tribunale di Cassino Alessandra C ...Tre uomini e una donna dovranno scontare pene tra i 4 anni e 10 mesi e i 6 anni e 4 mesi. Minacciarono direttore e cassiere ...