Rampage 26 05 2023 Gli Acclaimed e Billy Gunn lanciano la sfida

(Di sabato 27 maggio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Ci ritroviamo nella MGM Grand Arena di Las Vegas per l’ultimo show televisivo prima di Double or Nothing. Il main event della serata sarà il tag team match tra Big Bill & Lee Moriarty ed i Best Friends. Thevs. La Faccion Ingobernable (Rush, Preston Vance & Dralistico) (3 / 5) Glied il Daddyass hanno portato avanti la loro incredibile streak di vittorie in Trios. La vittoria è arrivata al termine di una contesa equilibrata, decisiva la combo Arrival – Mic Drop. Vincitori: ThePROMO: In virtù della streak di vittorie in Trio, Bowens, ...

La prossima puntata di AEW Rampage, come al solito, è stata registrata al termine dell'ultimo episodio di AEW Dynamite della scorsa notte.La AEW ha annunciato l'intera card di Rampage durante Dynamite, come ormai prassi assodata. Protagonisti I Best Friends su tutti, che sfideranno Big Bill e Lee Moriarty in un Tag-Team Match. I Gunns ...