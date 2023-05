RaiNews | diretta del comizio elettorale del centrodestra Pd e M5s all' attacco L' ad Sergio | «Rappresentazione politica sia sempre corretta»

Milano, 27 mag. Apprendo dalle segnalazioni di diversi gruppi parlamentari che su RaiNews24 sarebbe andato in onda inil comizio organizzato dal centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania. La commissione di vigilanza valutera' con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza. ...'Il direttore di24 - si legge nel documento - ha precisato che la testata nell'arco della ...giorno di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia che ha trasmesso inil ......elettorale del centrodestra con tutti i big - che sarebbe stato trasmesso in parte da- ...di diversi gruppi parlamentari - scrive - che su RaiNews24 sarebbe andata in onda inil comizio ...

Comizio centrodestra in diretta su Rainews finisce in Vigilanza Adnkronos

Finirà in commissione di Vigilanza Rai il caso del comizio da Catania di Giorgia Meloni trasmesso venerdì in diretta su RaiNews24. Una prima grana per il neo amministratore delegato Roberto Sergio che ...L'Usigrai esprime forte preoccupazione per quanto avvenuto ieri sera su Rai News 24. Il canale all news del servizio pubblico ha trasmesso l'intervista integrale alla presidente del Consiglio al festi ...