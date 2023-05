(Di sabato 27 maggio 2023) Una vergogna assoluta in un spazio del servizio pubblico il cui direttore è considerato in quota Fratelli d'Italia. Quando si dice la combinazione. Pd e M5s parlano di 'gravissima violazione' della ...

Presenteremo sul caso un esposto all'Agcom e una interrogazione in commissione di Vigilanzaper comprendere come sia stato possibile mettere in atto una simile operazione in palese violazione ...

Rai, prove di regime: Rainews 24 trasmette in diretta il comizio di Giorgia Meloni a Catania Globalist.it

Violazione da parte di RaiNews24 della par condicio all'ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia che ha trasmesso in diretta il comizio di Salvini, Meloni e Tajani da Cata ...