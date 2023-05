Rai | Giorgia Meloni | «Se qualcuno se ne vuole andare non ci riguarda Voglio liberare la cultura italiana dal potere»

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 27 maggio 2023)Dai rumorosi addii di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alle nuove nomine dei direttori. Sono settimane piuttosto turbolente nella Rai tacciata – ha accusato Usigrai – di accontentare il Governo. E proprio dalla Presidenza del Consiglio si alza la voce del premierin merito alle ultime polemiche: “Sono per una logica meritocratica e se c’èche se nenon è un problema che ci“ tuona così, dal palco di Catania per la chiusura della campagna elettorale in vista delle amministrative, come riporta Adnkronos. Pur non nominandoli, è chiaro il riferimento a Fazio e Annunziata, freschi di rottura con la tv di Stato.ci tiene a spiegare che la sua “mano” sulla Rai è per ...