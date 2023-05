Rai | Giorgia Meloni dice di volerla “liberare”

... con la premierMeloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, finirà in ... annuncia in una nota la presidente della commissione di Vigilanza, Barbara Floridia (M5s). Meloni, l'......di Amministrazione dellaha confermato la nomina ad Amministratore delegato per Roberto Sergio. Anche per il resto, tutto come previsto: Gian Marco Chiocci, sponsorizzato dalla premier...Ecco i motivi della mia decisione: non voglio come immediatamente richiesto dai vertici, farmi bionda comeMeloni, non condivido la scelta del cambio di titolo da Mezz'ora in più a un po' ...

Marco Travaglio spiazza tutti sulla Rai di Giorgia Meloni: «È la cosa ... Open

La presidente Barbara Floridia (M5S): "Si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo" ...Interviene la commissione di Vigilanza Rai sulla diretta. Giorgia Meloni ha chiuso la campagna elettorale a Catania ...