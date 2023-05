Rai film e serie tv estate 2023 | da Hotel Portofino a Che Todd Ci Aiuti

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 27 maggio 2023) Commedie, crime, thriller, western:per tutti i gusti proposti dalla direzione Cinema eTv per l'Rai, tra prime visioni e prodotti d'eccellenza. Con la diffusione della programmazione estiva, a partire da domenica 4 giugno fino al prossimo 2 settembre, possiamo avere un'idea di ciò che ci aspetta su Rai1, Rai2 e Rai3 nell'sia in daytime che in prima serata. Palinsesto estivo Rai1,tv: da Blanca a Il Giovane Montalbano in replica e le poche novità Dal 7 giugno, ogni mercoledì su Rai1 andranno in onda idel ciclo 'Destinazione Amore'. Tra i titoli previsti vi sono: "Sognando Parigi”; «Queen Bees», "Press Play – La Musica della Nostra Vita”; «Tuesday Club – Il ...