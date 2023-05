Rai | due membri del cda chiedono di cancellare il programma di Barbareschi | “Parole gravi sulle attrici molestate” Lui | “È una censura preventiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Fermare la seconda stagione di In barba a tutto, ildi Lucasu Rai 3: è la richiesta messa nero su bianco in una lettera alla presidente della Rai, Marinella Soldi, dai consiglieri d’amministrazione Francesca Bria (in quota Pd) e Riccardo Laganà (eletto dai dipendenti). Bria e Laganà citano l’intervista a Repubblica del 9 maggio scorso in cui l’attore e produttore (ed ex deputato di Alleanza nazionale) ha affermato che “‘leche denunciano molestie cercano pubblicità“, riferendosi ad Amleta, l’associazione che contrasta la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. I due consiglieri definiscono “oltremodoledel signor” eche, “alla luce delle policy di valorizzazione e tutela delle donne ...