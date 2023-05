Rai | due consiglieri chiedono di bloccare il programma di Luca Barbareschi La replica | “Contro di me censura preventiva”

(Di sabato 27 maggio 2023) Rai, duediildiBloccate ildisu Rai 3. La richiesta è arrivata nelle scorse ore alla presidente del cda della Rai, Marinella Soldi. A farla, secondo il Corriere della Sera, sono stati i duedi amministrazione dell’emittente pubblica, Francesca Bria (Pd) e Riccardo Laganà (dipendenti Rai). “Dai piani di produzione e trasmissione 2023 del genere Cultura risulterebbe prevista la seconda serie della trasmissione In Barba a tutto. In un’intervista del maggio scorso, il conduttoreha dichiarato: “Le attrici che denunciano molestie cercano pubblicità”. Il riferimento era alle attrici di Amleta, ...

... 'Sonovolte cretino' Fiorello a Tv Talk Showman completo, conduttore, comico, animatore e animo gentile: Rosario Fiorello ha conquistato proprio tutti con il suo programma mattutino 'Viva2'.l'insegnante di Amici è contesa anche incon offerte allettanti, riusciranno a strapparla dall'... Di contro potrebbero essercipossibili ritorni, quello di Veronica Peparini e/o di Kledi Kadiu ."Il digitale è un nuovo spazio un nuovo luogo per annunciare la speranza " dice aVaticano mons. In Italia esiste da tempo, ma lo si studia statisticamente come tale solo daanni e lo si ...

Lucia Annunziata, Fiorello ironizza: “Italiani disperati”. Poi la finta lettera di dimissioni: “Non voglio farmi bionda come Giorgia Meloni” Tvblog

Bloccate il programma di Luca Barbareschi su Rai 3. La richiesta è arrivata nelle scorse ore alla presidente del cda della Rai, Marinella Soldi. A farla, secondo il Corriere della Sera, sono stati i ...Dopo 20 anni e 20 edizioni, cala il sipario su una delle trasmissioni simbolo della Rai: Che Tempo Che Fa, in onda dal 2003 su Rai 3, ad eccezione di due stagioni su Rai 1 (2017/2019) e una su Rai 2 ( ...