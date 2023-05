Ragioni del “tetto al debito” e del perché gli Stati Uniti non faranno default

... ordinario di Storia dei media all'Università Cattolica di Milano e direttoreCeRTA (Centro di ... ciononostante, ciascuno ha i propri metodi per consentire agli utenti tale pratica, perdi ...Non è difficile spiegarne le. La forzaG7 è infatti in progressivo declino. D'altra parte, quando nel 1997 partecipai al mio primo G7 (che in effetti si chiamava G8 perché il Presidente ...E' un passaggio dell'interventopresidenteConsiglio Giorgia Meloni al comizio di Catania, ... Ma era importante essere qui per varie: per quante cose ci si trovi a fare, hai sempre ...

Big tech alla riscossa: le ragioni del nuovo rally FocusRisparmio

Se dal 1917 in avanti il Congresso ha sempre votato l’innalzamento del tetto, la novità di quest’anno è la radicalizzazione del confronto politico: i legislatori sono intrappolati dal mantenimento del ...Il G7 di Hiroshima è stato certamente seguito con interesse, ma non con l’attesa e l’attenzione che si attribuiva in passato a questo grande appuntamento. Non è ...