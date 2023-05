Quote massime all’immigrazione e “solidarietà” obbligatoria | un altro ricatto Ue

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag – Continuano i lavori tra i ventisette Stati membri dell’Unione europea per arrivare ad un punto d’incontro sul nuovo “Patto sulla migrazione e l’asilo”. Materia di discussione è la possibile istituzione di una formula, calcolata sulla base di dati oggettivi e condivisi, per definire “la capacità adeguata” di ogni Paese nell’ospitare immigrati e la relativa applicazione delle procedure d’identificazione ai confini delle Nazioni. A questo meccanismo dinamico, che terrebbe in conto i flussi d’ingresso e di uscita, si affiancherebbe “un tetto annuale”.e soglie sarebbero funzionali a far scattare gli interventi di “” da parte degli altri Stati Ue, ai quali sarebbero affiancati non meglio precisati “contributi finanziari” e “altri interventi”. Un...