Questo è por*** Chiara Ferragni | la foto a luci rosse che scatena il caos | Guarda

(Di sabato 27 maggio 2023)ha pubblicato unasul suo profilo Instagram che hato il popolo social. La influencer infatti ha condiviso un selfie ad alto tasso erotico in cui si mostra mezza nuda, con indosso solo un perizoma bianco, davanti allo specchio con un braccio a coprire il seno. "Disperata, sei arrivata quasi al pornografico", ha commentato una. "Ma non ti vergogni più di nulla?". E ancora: "Pornografia. Peccato". "Boh, se io fossi tuo figlio mi chiederei quale ca*** di necessità ha mia madre di postarecon il c*** di fuori su Instagram, alla mercé di tutti", ha tuonato un altro ."Pensati libera di toglierti pure le mutande", ha ironizzato qualcuno. "Sta per aprirsi l'only fans", ha aggiunto un'altra. Tra i vari commenti si può leggere anche quello della ...

Il software è tato presentatopomeriggio a Bari in occasione dell'inaugurazione del nuovo ... realizzato grazie al cofinanziamento del fondo europeo di sviluppo regionalePuglia 2014 - 2020. ...Naturalmente, la Filarmonica è aperta a tutti e ascopo è in essere un protocollo d'intesa ...La Rassegna musicale è organizzata da Vivo Umbria e realizzata con il sostegno dei FondiFESR ...Come sarebbe bello che molti musicisti seguissero il suo esempio, in modo dafine ad una ... non solo la libertà fisica, ma anche etica, morale, ciò che sto sviluppando adesso, inmomento ...

Chiara Ferragni, la foto a luci rosse che scatena il caos: "Questo è por***" Liberoquotidiano.it

2023-05-27 Il Vescovo Balla: la giunta è appoggiata dal popolo. Capi cristiani e musulmani concordi nel far fronte ai problemi del Paese ...È dall’addio al Sassuolo di Vrsaljko che fatico ad apprezzare fino in fondo i terzini destri neroverdi che si sono succeduti. Sono leggermente insoddisfatto dal 2016 per quanto riguarda questa materia ...