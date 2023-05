Questione sanità | Martusciello FI | “Basta strumentalizzazioni politiche”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Gli ospedali a Torre del Greco e a Scafati riapriranno e, non perché lo dice la sinistra, ma perché sono necessari e perché lo vuole il governo”. Lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio. “con la strumentalizzazione elettorale sulla. Che Torre del Greco e Scafati necessitino di ospedali – prosegue– noi lo diciamo da sempre, la sinistra, invece, pare se ne sia accorta solo oggi per fini propagandistici. Abbiamo chiesto serietà e sobrietà in questa campagna elettorale – conclude l’esponente forzista – eppure la sinistra con le sue promesse delle ultime ore, non è riuscita a stare al passo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.