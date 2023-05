Quentin Tarantino | Ecco perché il cinema è meglio della televisione

(Di sabato 27 maggio 2023)ha appena spiegato il motivo per cui, a suo modo di vedere, ilè assolutamente 'superiore alla'. Lapotrà mai raggiungere le stesse vette delha fornito la sua risposta a questa domanda durante una recente intervista rilasciata a Deadline: il regista ha espresso sue opinioni sul confronto tra ile la, spiegandocrede che la settima arte sia di gran lunga superiore. Secondo il famoso regista, iloffre un'esperienza unica e immersiva che lanon potrà mai replicare; durante l'intervista,sottolinea anche che il ...

La televisione potrà mai raggiungere le stesse vette del cinemaha fornito la sua risposta a questa domanda durante una recente intervista rilasciata a Deadline: il regista ha espresso sue opinioni sul confronto tra il cinema e la televisione, ...Alcuni dei vincitori passati includono film come "Apocalypse Now" di Francis Ford Coppola, "Pulp Fiction" die "Parasite" di Bong Joon - ho. La Palma d'Oro è un riconoscimento che ...È nei film die John Woo che vediamo spesso stalli con armi da fuoco. I Segreti di Wind River: Nuova Clip Ufficiale del Film "Stallo" - HD

Quentin Tarantino ricorda Rick Dalton rivelando aneddoti sulla carriera dell'attore "morto di recente" BadTaste.it Cinema

Quentin Tarantino ha appena spiegato il motivo per cui, a suo modo di vedere, il cinema è assolutamente 'superiore alla televisione'.Nel montaggio finale del film anche un momento che, come raccontato da Robbie in un'intervista a Vogue, era fuori copione ...