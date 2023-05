Quei ragazzi “odiati e fieri” | breve storia dello stile skinhead

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 maggio 2023) Milano, 27 mag – Oggi torniamo ad occuparci di abbigliamento e, precisamente, di alcuni dei marchi che hanno fatto ladi uno dei culti giovanili più seguiti, temuti eda media e benpensanti: stiamo parlando, sviluppatosi nelle strade della Londra anni ’60 per poi diffondersi in tutto il mondo. Iniziamo il nostro excursus partendo dalla polo per eccellenza degli skins, vale a dire la Fred Perry. Lo: la polo Fred Perry Nato a Stockport, una cittadina di poco più di centomila abitanti a sud di Manchester, Fred Perry era figlio di un artigiano impegnato come sindacalista, tanto da trasferirsi ad Ealing per rappresentare i laburisti in Parlamento. Alla scuola pubblica il giovane Perry imparò il cricket e il calcio, ma i ...