Quattromila posti in più a Medicina dal prossimo anno accademico 

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Già a partire dalaccademico ci sarintorno 4milain più per entrare nella facoltà di: lo ha annunciato la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, in un'intervista a La Stampa. "Occorrono 30 mila nuovi medici da inserire nei corsi di laurea nei prossimi 7 anni", ha spiegato, "per l'accademico 2023/2024 ci sarà un incremento importante, tra il 25 e 30%: da 3.553 a 4.264in più". "Il ministero si sta adoperando per reperire i fondi chiesti dalle Università per rendere sostenibile l'aumento, a questo scopo metteremo a disposizione 23 milioni", ha aggiunto Bernini. La ministra ha anche rassicurato sulle misure contro il caro affitti per gli studenti: "Abbiamo messo quasi un miliardo dopo due mesi ...