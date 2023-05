Quattro eventi in Friuli Venezia Giulia nell’ambito di “Musica con vista”

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 27 maggio 2023) Si terrà da sabato 10 giugno a sabato 1 luglio “Estate in2023”, la rassegna diconcerti proposti in Regione dalla Società dei Concerti di Trieste, una parte importante dei 40del FESTIVAL diClassica nei luoghi più suggestivi d’Italia “con”, realizzato dal Comitato AMUR, di cui la Società dei Concerti di Trieste è membro fondatore, che dal 2020 propone in tutta Italia appuntamenti con ladei migliori giovani musicisti italiani e internazionali, resa possibile grazie a Poste Italiane e Aon. A rendere unica questa rassegna non è solo il talento dei musicisti ma anche i luoghi in cui vengono proposti, ricchi di fascino e storia: borghi, dimore storiche, teatri, giardini, aziende agricole, siti culturali. A questi vengono ...