PWR | Info & Card finale “PWR Roman Rumble”

(Di sabato 27 maggio 2023) Lee ladi “PWR”, primo Show del neonato progetto sostenuto da EPW e IWA, in programma Domenica 28 Maggio a Roma: PWRDomenica 28 Maggio – RomaCentro Sportivo Tellene – Via Claudio Villa Inizio Ore 19.30for every EPW/IWA Title ShotAtleti annunciati: Flavio Augusto, VP Dozer, Gulyas Jr., Caesar, Luke Astaroth, Nic Fedeli, Luke Zero, Zero The Fool, Makro Diamond, Gulyas Vilmos, Leon Chiro, Tao Man EPW Heavyweight TitleTristan Archer (c) Vs Karim Brigante Titolo Italiano IWAFlowey Queen (c) Vs ??? Emily Ramirez Vs Camillaline Biglietti: 3348746722