Putin non va arrestato e Kiev entri nella Nato. Il centenario Kissinger traccia la via per porre fine alla guerra

(Di sabato 27 maggio 2023) È nel suo ufficio di New York, dove strapazza gli assistenti lavorando quindici ore al giorno, ripercorrendo la storia e progettando nuovi libri e viaggi. Lo hanno trovato così, pronto e sferzante, due giornalisti che ne hanno raccolto, in una corposa intervista pubblicata dZeit

... dopo aver protestato a lungo, e in modo sempre più esplicito e sfrontato, contro l'incapacità dei generali russi e del ministro della difesa Šojgu, il 'capro espiatorio' chesi ......farà che approfondire la crisi e provocare ulteriori azioni aggressive da parte della Russia'. : in avvio del 16° mese del conflitto scatenato dalla Russia, tiene bando la decisione didi ...... armi nucleari russe a Minsk: la reazione di Biden Ucraina, telefonata Lula -. Mosca: "Aperti ... Il governo ucraino - ha aggiunto - "può permettersi di commettere errori" sulla decisione ...

Putin, 'non abbiamo iniziato la guerra, cerchiamo di fermarla' Agenzia ANSA

È nel suo ufficio di New York, dove strapazza gli assistenti lavorando quindici ore al giorno, ripercorrendo la storia e progettando nuovi libri e viaggi. Lo ...Le spedizioni di greggio russo oltre i confini stanno aumentando, non diminuendo, anche se si suppone che Mosca abbia subito per quasi tre mesi un taglio della produzione di 500.000 barili al giorno ...