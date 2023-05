Puntare sull’Università farà bene all’Italia Bonanni spiega perché

Leggi su formiche

(Di sabato 27 maggio 2023) Uno strano Paese il nostro; gli studenti protestano per il caro affitti per frequentare l’università e la politica o la butta in propaganda o addirittura si lascia andare a ramanzine fuori luogo criticandoli. Eppure i giovani universitari hanno posto un tema vero e grande la cui soluzione riguarda due aspetti assai consistenti: il costo molto impegnativo per le famiglie dei fuori sede universitari; le ricadute pesanti che questo disagio ha sulle loro decisioni di appoggiare o no i loro giovani agli studi. Fatto è che gli affitti del privato nelle città universitarie sono spesso inaccessibili a causa della grave carenza di residenze universitarie organizzate dal sistema pubblico. E infatti la popolazione universitaria in Italia conta almeno 500 mila fuori sede, mentre gli alloggi del sistema pubblico dedicati per gli studenti a vario titolo disponibili, ammontano a poco più che 50 mila: ...