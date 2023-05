Puglia | candidato sindaco del centrodestra cita Mussolini | «Vincere e vinceremo» Protestano i cittadini – Il video

(Di sabato 27 maggio 2023) Si sono chiuse ieri, 26 maggio, le campagne elettorali in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. Nel suo comizio finale, ildel Comune di Acquaviva delle Fonti, Marco Lenoci, sostenuto dal, hato il celebre motto di Benito: «mo». La ripresa del discorso che il duce fece dal balcone di piazza Venezia il 10 giugno del 1940 per annunciare l’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale ha susto diverse polemiche. Sia idi Acquaviva sui social, sia il movimento antifascista di Bari, hanno criticato Lenoci: «A questo punto nessuno può più pensare che sia un caso. I riferimenti espliciti alla retorica fascista, da parte degli esponenti del ...

Ebbene: ilsindaco sostenuto da Fratelli d'Italia sceglie, per congedarsi dai suoi elettori, una celebre frase del duce. Sono parole vergognose, sporche di sangue, causa di dolore per tante ......Pd - M5s cerca la rimonta sul centrodestra Insono otto i ballottaggi ma a spiccare è quello dell'unico capoluogo di provincia, Brindisi dove la sfida è tra Giuseppe Marchionna ,del ...... con il patrocinio diSounds , torna nel 2023 con la direzione artistica del giornalista ... recentemente premiato anche col Romics d'Oro econ Lassù no nella Sèlection Patrimoine del ...

Gli altrii centri interessati al secondo turno del voto sono: Altamura, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Noci, Valenzano, Bisceglie e Carovigno. I risultati nel pomerggio di lunedì 29 maggio ...Sono otto i Comuni pugliesi in cui si terrà il ballottaggio per eleggere il sindaco. Unico capoluogo di provincia in Puglia è Brindisi dove si sfideranno il ...