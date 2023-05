Psg | un pari per far festa Messi il ' reietto' segna e regala agli emiri la Ligue1

GOL Nella ripresa, ilpassa al 14' con un gol a tre sponde. Pereira scavalca la mediana con un lungo lancio ben controllato da Mbappé sulla sinistra, prima di servire l'inserimento di Messi che ...Albasta un pareggio con in casa dello Strasburgo per riconfermarsi come campione di Francia Ilè campione di Francia per la seconda volta consecutiva. Ai parigini basta il pareggio sul campo dello Strasburgo per portare a casa il titolo, con le reti di Messi e di Gameiro. Alle sue spalle il ...... insieme ad Aser e Qsi ( Qatar Sports Investments , il cui presidente è il boss delNasser Al - ... Il suo patrimonio oggi è stimato in 305 milioni di sterline,a 345 milioni di ...

Psg campione di Francia: Messi-gol, basta il pari con lo Strasburgo Tuttosport

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+ Foot, dopo il pari contro lo Strasburgo che ha consegnato il titolo ai parigini: "Non banalizziamo la vittoria di un ...Il PSG è campione di Francia per l’undicesima volta nella storia. Grazie al pareggio sul campo dello Strasburgo, Il club parigino si è aggiudicato il titolo di Ligue 1 2022/2023. La formazione di Galt ...