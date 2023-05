Probabili formazioni Salernitana-Udinese | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Una delle partite che non varrà per nessun obiettivo importante della 37esima giornata di campionato è, che si terrà allo Stadio “Arechi” di Salerno, oggi, sabato 27 maggio, a partite dalle ore 15.00.della partita sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Le scelte degli allenatori Paulo Sousa non avrà a disposizione giocatori importanti come i due difensori Daniliuc e Gyomber,, per cui la difesa, come accade da qualche giornata, si impernierà sulla coppia giovane italiana formata da Lovato e Pirola. A centrocampo la solita posizione fluida di Vilhena, con Candreva e Kastanos in posizione di mezzapunta per servire la punta Piatek. Sì, non abbiamo citato Dia, perché una delle sorprese più grandi della serie A si è fermata ed è indisponibile. I...