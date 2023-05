Primoz Roglic vince il Giro d’Italia per 14”. I distacchi più piccoli della storia

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023)il2023. Lo sloveno ha realizzato un numero da fuoriclasse nella cronoscalata del Monte Lussari, reagendo anche a un problema meccanico e battendo per 40 secondi Geraint Thomas, conquistando così la vittoria finale per 14 secondi ai danni del gallese. Un successo estremamente risicato che entra di diritto nellaCorsa Rosa come uno deipiù ridotti tra primo e secondo classificato. Solo tre volte nelladelil divario tra vincitore e piazza d’onore era stato inferiore a 14 secondi e in due occasioni è protagonista Fiorenzo Magni: nel 1948, quando anticipò Ezio Cecchi di 11 secondi e nel 1955, quando beffò Fausto Coppi per 13 secondi. L’altro caso si ...