Primoz Roglic vince il Giro d’Italia con la cronascalata e scaccia l’incubo del Tour de France

(Di sabato 27 maggio 2023)ha vinto la 106a edizione del: una chiusura del cerchio per lo sloveno che ha dominato la cronoscalata durissima del Monte Lussari davanti a Geraint Thomas, anticipando il gallese per 14 secondi in classifica generale. Una vittoria che sa di rivincita per il calabrone della Jumbo-Visma: proprio in circostanze simili,perse ilde2020 contro il connazionale Tadej Pogacar, perdendo un’eternità nell’ascesa alla Planche des Belles Filles e non riuscendo are una Grande Boucle che sembrava nelle sue mani, e invece è sfuggita proprio sul più bello. Stavolta la maglia di leader l’ex saltatore con gli sci non l’ha persa, ma se l’è presa di forza, mostrando i muscoli, mostrando il suo valore che sembrava ...