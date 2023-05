Primoz Roglic non è più solo Mr Vuelta | vince il Giro d’Italia e sogna la Tripla Corona

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023)è uno dei migliori interpreti delle corse a tappe degli ultimi 20 anni. I dati, i numeri e la ricchissima bacheca non lasciavano spazio alle discussioni ormai già da tempo: trea España, per giunta consecutive, una quantità infinita delle più prestigiose corse “brevi”, e poi ancora il podio al Tour ed al. Insomma, anon serviva la vittoria delper scrivere il suo nome nella storia recente di questo sport, ma di certo il trionfo rosa lo proietta in una nuova, storica dimensione. Quando si parla dinon bidimenticarsi che lo sloveno è arrivato al ciclismo piuttosto tardi, ed ancor più tardi ha fatto il suo ingresso nel “ciclismo che conta”. Fino ai 26 anni correva in una squadra ...