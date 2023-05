Primo weekend di sole | tutti al mare | assalto alle spiagge | pienone sul litorale romano FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 maggio 2023) Non ci credeva nessuno. Neppure le previsioni meteo che abbiamo monitorato per voi durante le ultime settimane che pare abbiano fatto di tutto per scoraggiarci. Ed in parte è stato così, perché gli ultimi giorni hanno rasentato l’autunno, se non fosse stato per le temperature almeno, e le ore di luce: pioggia, acquazzoni, venti e tutto il resto, hanno reso il mese di maggio un novembre più caldo ed umido. Ma ora, arriva la luce fuori dal tunnel: infatti, questo, ed in particolare la giornata odierna, sabato 27 maggio 2023, almeno per il momento, ha tutte le care in regola per regalarci un abbozzo di estate che è davvero prossima. Lemigliori per i bambini sono a Terracina: assegnata la Bandiera Verde dei pediatridial! I ...