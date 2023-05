Primi licenziamenti in Regione Lazio sotto Rocca | allontanato Ruspandini | scrisse post razzisti e contro Mattarella sui social

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 maggio 2023) Arrivano iinla gestione di Francesco. In uno staff del Governatore pescato prettamente nell’ambiente della Destra romana, ovviamente può emergere qualche personalità con idee molto radicali e che possono creare imbarazzi alla Pisana. È il caso di Andrea, collaboratore dell’assessore Giancarlo Righini eper il tono dei suoisu Facebook. Il licenziamento di AndreainCome capita in ogni azienda, i dipendenti sono tenuti a tenere un contegno anche sulle pagine deinetwork. Stesso vale per la, dove un ...