Primavera | Napoli-Inter | nel finale la beffa più atroce | verdetto ufficiale per gli azzurrini

(Di sabato 27 maggio 2023) Una sconfitta amara per il, che cade 1-2 in casa con l’nell’ultima giornata del campionato1 e conclude la regoular season al sedicesimo posto, uno dei due che porta ai playout. Spareggi che però non si disputeranno viste la vittoria per 5-0 dell’Atalanta, che si porta a +10 sul, margine che permette ai bergamaschi di salvarsi direttamente, condannando gliall’amara retrocessione in2., la cronaca del match Il primo tempo è a forti tinte azzurre, anche grazie alla presenza e alla spinta degli Ultras in tribuna. Almeno la prima parte della frazione di gara vede ilsfiorare la rete in tre nitide occasioni. Prima una ...

... gli ultras del gruppo della Curva B 'Ultras 1972' sono allo stadio Piccolo per sostenere la, per la partita decisiva- Inter di Serie A, con gli azzurri che rischiano la ...Notizie Calcio- Gara decisiva per ilquest'oggi contro l' Inter a Cercola. Gli azzurri, infatti, devono evitare il pericolo playout e serve una vittoria per riuscirci. Motivo per cui gli ultras hanno convocato i ...Con me e Toomey ci saranno anche Repetti e Botta, le ragazze dellaaggregate. Ci siamo ... Rimani sempre aggiornato suFemminile PROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...

LIVE Primavera, Napoli-Inter 1-1: punizione di Iaccarino, Botis poco reattivo fcinter1908

91' - Segnalati cinque minuti di recupero. 87' - MARTINI RIPORTA IN VANTAGGIO L'INTER! Pozzi crossa dalla sinistra nel cuore dell'area di rigore, dove arriva in ...85' - GOL DELL'INTER! Martini di testa incorna alla perfezione e ammutolisce l'arena di Cercola. Il Napoli aveva perso troppi metri negli ultimi minuti 82' - Turi salva il Napoli smanacciando in angol ...