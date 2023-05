Prima di riformare la Costituzione rispettiamone almeno le norme fondamentali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) di Carmelo Sant’Angelo Anche questa legislatura esordisce con un progetto di riforma costituzionale. Ovviamente “voluta” dagli elettori. La classe politica ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma, ça va sans dire, lo fa per restituire il potere ai cittadini. Ma chi dovrebbe restituircelo questo potere? La politica? In tal caso saremmo in presenza della vendita di un bene altrui, avendo, da tempo, la politica ceduto la sovranità ai mercati finanziari. Il mercato ha soppiantato la politica, come testimonia la fine dei partiti di massa. La resa è avvenuta con la sostituzione del modello di governement (cioè, la regola calata dall’alto) con la “governance” (cioè, il processo di tipo negoziale per cui individui e istituzioni pubbliche e private cooperano alla risoluzione dei problemi comuni, il cd “diritto morbido”). La dittatura dei mercati è palese e domina anche le sfere più alte della ...