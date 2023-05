Previsioni meteo | tra sole e temporali | ponte del 2 giugno più caldo e stabile

(Di sabato 27 maggio 2023) Qualche temporale nel pomeriggio, ma arrivano i primi 30 gradi diffusi in Italia (con unaccettabile) e avanza l'Anticiclone africano. Ancora piogge nel Nord nei prossimi 5 giorni

per oggi Nord Al mattino addensamenti lungo la Pianura Padana con possibili deboli piogge, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in ...- La situazione del tempo in ...Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 27 maggio, al primo mattino avremo cielo sereno quasi ovunque. Tra la tarda mattinata e il mezzogiorno sviluppo di nubi cumuliformi nelle ...

Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! È appena cominciato l'ultimo week-end di Maggio e della Primavera meteorologica e, a quanto pare, risulta ben ...Una nuova graduale infiltrazione di aria fredda da nordest inizierà ad erodere il canale di alta pressione sul Mediterraneo occidentale portando nuovamente instabilità atmosferica in prevalenza sui ri ...