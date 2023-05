Previsioni meteo Ponte 2 giugno 2023 | che tempo farà in Italia

(Di sabato 27 maggio 2023) Dopo un mese di maggio segnato da un cielo grigio che ha concesso sporadici giorni di sole ed che è stato scenario delle drammatiche alluvioni in Emilia Romagna, oltre che di frequentirali e addirittura molta neve sulle Alpi, finalmente arrivano i primi 30 gradi diffusi. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, conferma che il termometro, per la prima volta nel, ha segnato valori prossimi o leggermente superiori ai 30°C su gran parte dello Stivale, con il caldo che è stato più intenso al Centro-Nord rispetto al Sud. Si tratta di un primo e cauto approcciarsi ai cosiddetti “bagni di sole”. Il week-end in arrivo concederà quel sentore di atmosfera estiva imminente con menorali e più caldo e stabilità, tuttavia il belnon durerà a lungo. E la domanda di ...

MilanoMilano, la situazione Nonostante il campo barico sia in lieve aumento, le condizionisi manterranno a tratti instabili su parte del nord. In particolare non ...Lefino a lunedì 29 maggio Dopo un maggio freddo e all'insegna di pioggia, temporali, ma anche neve sulle Alpi, ecco arrivare il primo caldo con i primi 30 gradi diffusi sull'Italia . A ...Emilia Romagna, ancora allertaConfermata l'allerta rossa, mentre bisogna lasciare le case sommerse di Conselice per motivi ...Protezione Ambientale) e Protezione Civile a causa delle...

Previsioni meteo: tra sole e temporali, ponte del 2 giugno più caldo e stabile la Repubblica

Il tempo sembra aver concesso una tregua dalla pioggia. È tornato il bel tempo e nella Capitale, come riporta Il Meteo, sarà una giornata caratterizzata da ampio soleggiamento.Caldo estivo ma condizioni meteo instabili in questi ultimi giorni di maggio: rovesci e temporali potranno essere localmente intensi. Le previsioni ...