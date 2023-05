Precedenti Inter-Atalanta | due vittorie decisive per due trofei

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023)si giocherà alle ore 20.45 e idicono che 60 volte su 70 in casa è arrivato un risultato che, se ripetuto stasera, darebbe la qualificazione in Champions League. Con due partite da ricordare. I– Quello di oggi sarà l’numero 71 in casa. Il totale parla di 48, 12 pareggi e 10 sconfitte, con 136 gol segnati e 53 subiti. Ossia: 60 risultati su 70 garantirebbero, in caso di ripetizione, la qualificazione anticipata in Champions League. La prima è lontanissima nel tempo, 1-0 il 3 aprile 1938, l’ultima in Serie A il 2-2 del 25 settembre 2021 coi gol di Lautaro Martinez, Ruslan Malinovskyi, Rafael Toloi ed Edin Dzeko più rigore sbagliato da Federico Dimarco. E la coppia Dzeko-Lautaro Martinez, anche se stasera ...