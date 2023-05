Poveri Annunziata e Fazio? Leggete Angela Cavagna | “La sinistra mi cacciò dalla Rai perché ero di destra”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 maggio 2023) Faceva la sexy-infermiera a Drive In e Striscia la Notizia, negli anni d’oro della tv commerciali,, quando laosteggiava l’avanzata di Berlusconi e provava a colpire politicamente perfino gli incolpevoli personaggi dello spettacolo. Oggi, sul Corriere della Sera, all’indomani della presunta “cacciata” die LuciaRai, la soubrette molto nota negli anni Novanta, definita “il seno della” in contrapposizione alla “coscia di” della Parietti, racconta la propria epurazione. “Ai tempi dichiararsi diera dura, tutti gli artisti erano schierati a— tranne Giorgio Albertazzi e Lando Buzzanca — altrimenti non lavoravi. Fui invitata da Michele Santoro ...