Portaerei e flotta di navi ad un passo da Taiwan | si precipita nella crisi

(Di sabato 27 maggio 2023) Trecinesi, fra le quali laShandong, hanno attraversato lo stretto di. A denunciarlo è il ministero della Difesa di Taipei in un comunicato: «Una flottiglia di tredell'Esercito popolare di liberazione, guidata dallaShandong, ha attraversato lo stretto diverso mezzogiorno a ovest della linea mediana, diretta a nord». In risposta, le forze armate dihanno schierato aerei,della marina e sistemi missilistici terrestri. Il riferimento della nota è alla frontiera invisibile che si trova al centro dello stretto tra i due Paesi. La cosiddetta ‘linea mediana' è infatti un confine non ufficiale una volta tacitamente accettato da entrambe le parti. Negli ultimi mesi Pechino ha intensificato le ...

Tre navi cinesi, fra le quali la portaerei Shandong, hanno attraversato lo stretto di Taiwan. A denunciarlo è il ministero della Difesa di ...La Cina reagisce male all'invio di armi americane in Taiwan: schierata la flotta sullo stretto; inclusa anche la portaerei Shandong ...