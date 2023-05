Ponte del 2 giugno | niente scuola ma non in tutte le regioni Poi la fine dell’anno per tutti

(Di sabato 27 maggio 2023) Anno scolastico ormai agli sgoccioli, certo non per coloro che saranno impegnati negli esami di Stato. Prima dell'ultimo suono della campanella però una breve pausa per la Festa della Repubblica il 2. Venerdì prossimo e sabato 3(per chi già non fa settimana corta)lezioni. L'articolo .

... per e dalla Romagna, in tempo per assecondare la domanda di mobilità lungo la linea adriatica in occasionefestivo2 giugno. Riaprirà interamente lunedì 29 maggio la linea ferroviaria ...... per e dalla Romagna, in tempo per assecondare la domanda di mobilità lungo la linea adriatica in occasionefestivo2 giugno. Riaprirà interamente lunedì 29 maggio la linea ...Infine, ilsullo Stretto. "Questa volta non ci fermerà nessuno. Il votoParlamento di mercoledì è stato la svolta definitiva. Si apre non soltanto una grande stagione per la tecnologia e le ...

Meteo: Prossima Settimana, ci sono grandi Novità proprio per il Ponte del 2 Giugno! Gli aggiornamenti iLMeteo.it

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...L'instabilità non molla la presa, e anche tra la fine di maggio e il ponte del 2 giugno diverse zone saranno coinvolte da piogge e temporali. Tendenza meteo ...