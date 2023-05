PNRR | Ministero dell’Istruzione e del Merito | ecco l’analisi dell’avanzamento della spesa | pagamenti dei progetti in linea con le previsioni

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 27 maggio 2023) Ile delin una nota precisa che, in relazione a quanto uscito in alcuni organi di stampa "i dati pubblicati non tengono conto delle disposizioni di pagamento di fine aprile e maggio 2023, perché non ancora registrate sul sistema e non tengono, inoltre, conto deieffettuati sui “in essere” del, e quindi sul bilancio dello Stato, che, per ile del, ammontano a circa 6 miliardi di euro, cifra molto rilevante anche in considerazione del fatto che i “in essere” sono quelli che hanno uno stato di avanzamento maggiore, in quanto autorizzati prima. Ledidel ...