Pnnr | Bonelli | ' grave Fitto contro Corte dei conti | anticamera autoritarismo'

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "E' gravissimo l'affondo del ministroladei, solo perché questa ha evidenziato i ritardi nell'attuazione del Pnrr e i soldi non spesi". Lo dice il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. "Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr chiede - di fatto - una subordinazione di un organo indipendente dillo dello Stato ai voleri del governo. Questa sua visione dello Stato e' l'dell': il passo e' breve. La Costituzione, e non certo, affida ai giudici delladeicompiti precisi di verifica di come il denaro pubblico viene ...

Roma - "Questa destra è negazionista sul clima, come ha strizzato l'occhio ai no - vax", dice Angelo, leader dei Verdi. "Il sottobosco complottista già si sta riposizionando, la tesi di fondo è sempre la stessa: i cambiamenti climatici non esistono, al solito è colpa delle lobby". Elly ...Roma - "Questa destra è negazionista sul clima, come ha strizzato l'occhio ai no - vax", dice Angelo, leader dei Verdi. "Il sottobosco complottista già si sta riposizionando, la tesi di fondo è sempre la stessa: i cambiamenti climatici non esistono, al solito è colpa delle lobby". Elly ...

Pnnr: Bonelli, 'grave Fitto contro Corte dei conti, anticamera ... Il Dubbio

Il leader di Europa Verde d'accordo con la proposta di Schlein di stornare parte dei fondi del Pnrr sul dissesto idrogeologico: "Lo chiediamo da ...