Playoff Serie B | super Lapadula trascina il Cagliari in semifinale

(Di sabato 27 maggio 2023) Anche ildi Ranieri vola indeidiB ed è sempre più una candidata alla promozione inA. Dopo il successo del Sudtirol contro la Reggina, si è concluso anche il secondo match dei quarti di finale. Niente da fare per il Venezia, reduce da una grande rimonta nella seconda parte della stagione. Partenza fortissima delche si porta in doppio vantaggio con la doppietta del solito, in grado di svolgere un ruolo determinante anche nelle prossime partite. Nella ripresa si registra la reazione del Venezia e Pierini accorcia le distanze. Il risultato non cambia, finisce 2-1. Ilvola ine nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Parma. Nell’altra ...

Dove vedere in tv e streaming il match valido per l'andata del secondo turno della fase nazionale deidiC 2022 - 2023 PESCARA - Sabato 27 maggio 2023, allo Stadio 'Adriatico - ...La partita tra Lecco e Pordenone , gara valida per i quarti di finale deidiC, è stata interrotta causa pioggia per circa 10 minuti. Dopo il classico sopralluogo con arbitro e capitani, si è deciso di rientrare in campo per disputare il secondo tempo, ma, ...La partita Cagliari - Venezia di sabato 27 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il primo turnodiB 2022 - 2023 CAGLIARI - Sabato 27 maggio alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari " Venezia , gara valida per il primo turnodiB 2022 - 2023: calcio di inizio alle ...

L’Olimpia Milano inizia nel migliore dei modi la semifinale dei playoff Scudetto della Serie A di basket 2023. I meneghini rispettano il fattore campo sconfiggendo in gara-1 la Dinamo Sassari per 95-7 ...Ci sarà il Luton Town nella prossima edizione della Premier League, ben 31 anni dopo l'ultima retrocessione. Nella finale dei playoff di Championship la formazione di Edwards ...