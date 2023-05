Playoff Serie B | il Cagliari batte il Venezia

(Di sabato 27 maggio 2023) Con la doppietta di Lapadula, ilpassa al prossimo turno deidiA: per i rossoblu ora c’è il Parma Ilsupera ilper 2-1 nel primo turno deidiB: decisiva la doppietta di Lapadula – due gol in meno di 5 minuti – mentre ai lagunari non basta il gol del subentrato Pierini. I rossoblu completano così il parco delle squadre che si giocheranno la promozione: martedì giocheranno contro il Parma. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Dove vedere in tv e streaming il match valido per l'andata del secondo turno della fase nazionale deidiC 2022 - 2023 PESCARA - Sabato 27 maggio 2023, allo Stadio 'Adriatico - ...La partita tra Lecco e Pordenone , gara valida per i quarti di finale deidiC, è stata interrotta causa pioggia per circa 10 minuti. Dopo il classico sopralluogo con arbitro e capitani, si è deciso di rientrare in campo per disputare il secondo tempo, ma, ...La partita Cagliari - Venezia di sabato 27 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il primo turnodiB 2022 - 2023 CAGLIARI - Sabato 27 maggio alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari " Venezia , gara valida per il primo turnodiB 2022 - 2023: calcio di inizio alle ...

Playoff Serie B: Cagliari-Venezia 2-1, doppio Lapadula e sofferenza finale. Sardi in semifinale contro il Parma - picenotime.it - IT ...Il Cagliari supera il Venezia per 2-1 e supera il primo dei playoff promozione in serie A. Decisiva una doppietta scintillante di Lapadula ...