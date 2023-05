Play off Serie B | LIVE Cagliari-Venezia per arrivare in semifinale | Lapadula show

Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone C Tabellino partita Pescara - Entella Squadra in casa Pescara Squadra avversaria Entella Buonasera dall'Adriatico e benvenuti alla diretta della garatra Pescara e Virtus Entella. Fischio d'inizio alle ore 20.30, allo stadio sono previsti più di diecimila spettatori per il primo round contro i liguri: in palio c'è l'accesso alle semifinali ...Il calcio, si sa, è una roba semplice. Si può attaccare, si può difendere. Ma, alla fine, conta chi segna. L'Aviglianese lo ha fatto, il Venaria un po' meno. Gli undici di Denis Pugliese hanno giocato ...RIMINI FC - PERGOLETTESE 0 - 1 IL TABELLINO RIMINI FC: Conti; Diotallevi, Bianchi, Nastase, Marcello; Fraternale (32' st Denicolò), Russo (16' st Lonardo), Rushani (43' st Capparelli), Cherubini, ...

Playoff NBA, quante serie da 0-3 sono arrivate a gara-6 Meno di quante credete Sky Sport

EA7 Armani Milano-Banco di Sardegna Sassari 95-72 in gara-1 della semifinale dei play off di basket. Mattatore dell'incontro è stato il centro di Milano Johannes Voigtmann, autore di 22 punti ed elett ...Play Off serie C Pescara V.Entella, inizio ore 20.30. E' la gara di andata dei quarti di finale play off. Ritorno previsto mercoledì in Liguria sempre alle 20.30. Zeman recupera Brosco che partirà dal ...