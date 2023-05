Pizza fatta in casa con ciliegino giallo | funghi | speck e noci

Il prezzo della pizza fatta in casa è salito 2,5 volte più dell'inflazione. Perché Italia a Tavola

Dopo via Foria, il pizzaiolo Mauro Espedito inaugura il nuovo locale dove propone il suo innovativo format in una delle strade in cui la tradizione è più radicata nell’enogastronomia. In menu pizze da ...Mangi ora e paghi dopo, molto dopo. Questa la trovata di una pizzeria che promette ai suoi clienti di poter ordinare pizza ogni volta che lo desiderano e pagare solo dopo la morte.