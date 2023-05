Pioli | ' Non è il momento di parlare di rinnovi e futuro | bisogna battere la Juve'

(Di sabato 27 maggio 2023) ... lunedì tavolo con Inter, Milan, Comune, garanti e comitati PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese ...

Stefanoparla alla vigilia della supersfida contro la Juve: "Battere la Juve Sì, è importante. È la continuazione di un percorso,dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Oraè il momento di ...Con il - 10 inflitto ai bianconeri, la Champions è davvero vicina, maha voglia di abbassare la guardia, per i bilanci ci sarà tempo. Per la partita di domani il tecnico di Parma è pronto a ...Belgio e Francia Passi avanti, con un problemada poco: Zhegrova, in quanto kosovaro,può ... Il Milan riflette sulla difesa: il futuro è Thiaw Il sogno di: Milinkovic sulla trequarti ...

Juve-Milan, Pioli in conferenza: "Sarà una sfida decisiva, ora non parlo di mercato" Sky Sport

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di Torino, valevole per la 37a giornata di Serie A ...